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Дарья Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Спортсменки провели на корте 1 час и 24 минуты.
Дарья Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо
20 июля 2023 22:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA 250 в Палермо (Италия).

Отметим, что в матче второго круга 11-я ракетка мира одолела свою соотечественницу Татьяну Прозорову со счетом 6:3, 6:1.

26-летняя победительница совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

На счету оппонентки – один эйс, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, в четвертьфинальном матче итальянского турнира Касаткина встретится с представительницей Италии Ясмине Паолини.

источник: «Советский спорт»
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