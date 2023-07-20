Дарья Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA 250 в Палермо (Италия).
Отметим, что в матче второго круга 11-я ракетка мира одолела свою соотечественницу Татьяну Прозорову со счетом 6:3, 6:1.
26-летняя победительница совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.
На счету оппонентки – один эйс, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Добавим, в четвертьфинальном матче итальянского турнира Касаткина встретится с представительницей Италии Ясмине Паолини.
источник: «Советский спорт»