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Министр спорта Польши будет бойкотировать матчи Свентек с россиянами и белорусами

Речь о турнире в Варшаве.
Министр спорта Польши будет бойкотировать матчи Свентек с россиянами и белорусами
21 июля 2023 11:45
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил, что не будет посещать матчи первой ракетки мира Иги Свентек, если она будет встречаться со спортсменами из России и Беларуси.

«Я совершенно не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Теннисисты из этих стран будут играть на турнире в Варшаве, так что я решил избегать матчей с их участием.

Я бы хотел, чтобы Ига Свентек выиграла этот турнира. Я буду рад ходить на ее матчи. Но я бы хотел, чтобы ей не пришлось играть с россиянами или белорусами. Если это случится, то меня не будет на матче, даже если речь будет идти о финале» - приводит слова Бортничука i.pl.

источник: «Советский спорт»
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