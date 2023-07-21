Министр спорта Польши будет бойкотировать матчи Свентек с россиянами и белорусами

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил, что не будет посещать матчи первой ракетки мира Иги Свентек, если она будет встречаться со спортсменами из России и Беларуси.

«Я совершенно не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Теннисисты из этих стран будут играть на турнире в Варшаве, так что я решил избегать матчей с их участием.

Я бы хотел, чтобы Ига Свентек выиграла этот турнира. Я буду рад ходить на ее матчи. Но я бы хотел, чтобы ей не пришлось играть с россиянами или белорусами. Если это случится, то меня не будет на матче, даже если речь будет идти о финале» - приводит слова Бортничука i.pl.