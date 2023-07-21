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Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Будапеште

Матч продолжался 2 часа 36 минут.
21 июля 2023 14:54
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250 в Будапеште, в котором россиянка Мария Тимофеева (246-я ракетка мира) встретилась с представительницей Словении Кайей Юван (169-я в рейтинге WTA).

Отметим, что игра завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Марии Тимофеевой. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

В прошедшем матче Тимофеева не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. У её соперницы одна подача навылет, одна двойная и два реализованных брейка.

В полуфинале турнира в Будапеште Тимофеева сыграет против победительницы матча Надия Подороска (Аргентина) — Элина Аванесян (Россия).

источник: «Советский спорт»
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