Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Будапеште

Подошёл к концу четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250 в Будапеште, в котором россиянка Мария Тимофеева (246-я ракетка мира) встретилась с представительницей Словении Кайей Юван (169-я в рейтинге WTA).

Отметим, что игра завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Марии Тимофеевой. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

В прошедшем матче Тимофеева не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. У её соперницы одна подача навылет, одна двойная и два реализованных брейка.

В полуфинале турнира в Будапеште Тимофеева сыграет против победительницы матча Надия Подороска (Аргентина) — Элина Аванесян (Россия).