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«Не хочет — пусть не приходит!» Чесноков — о бойкоте матчей россиян министром спорта Польши

Ранее министр заявил, что будет игнорировать матчи с участием российских и белорусских теннисистов.
21 июля 2023 15:49
автор: Александр Кожевников

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о том, что он не будет посещать матчи первой ракетки мира польки Иги Свёнтек

«Министр спорта должен быть им, а не политиком. Уже всё решили. Российские и белорусские спортсмены не представляют свои страны. Они играют без флага. Я этого не понимаю. Вы думаете, что мир обратит внимание на его заявление? Я думаю, что мир не увидит это заявление.

Я вижу, как публика болеет за русских. Когда люди приходят на матч, они хотят видеть теннис, а не политику. Министр спорта вправе заявить всё что угодно. Это его мнение. Не хочет приходить на матчи, пусть не приходит. На следующий день про это все забудут», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Ранее Камиль Бортничук сообщил, что не будет посещать матчи первой ракетки мира Иги Свёнтек, если она будет встречаться со спортсменами из России и Беларуси.

источник: «Спорт-Экспресс»
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