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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, победив Александра Зверева

Матч продолжался 1 час 9 минут.
Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, победив Александра Зверева
21 июля 2023 17:46
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Завершился четвертьфинальный матч турнира в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) сыграл против представителя Германии Александра Зверева (19-е место в рейтинге ATP).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

В прошедшем матче Рублев выполнил шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника одна подача навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби Франсиско Серундоло — Федерико Кория.

источник: «Советский спорт»
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