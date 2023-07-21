Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Бостаде, победив Александра Зверева

Завершился четвертьфинальный матч турнира в Бостаде (Швеция), в котором российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) сыграл против представителя Германии Александра Зверева (19-е место в рейтинге ATP).

Отметим, что игра завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

В прошедшем матче Рублев выполнил шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника одна подача навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби Франсиско Серундоло — Федерико Кория.