Ольховский считает, что нет ничего удивительного в победе Рублева над Зверевым

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева над немцем Александром Зверевым (6:2, 6:3) в четвертьфинале грунтового турнира в шведском Бостаде.

«Ничего удивительного в победе Андрея нет, он изначально был фаворитом этого матча. На мой взгляд, Андрей показал более уверенную, более стабильную игру. В решающие моменты матча он выглядел гораздо лучше», - приводит слова Ольховского ТАСС.

Добавим, что в прошедшем матче Рублев выполнил шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника одна подача навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби Франсиско Серундоло — Федерико Кория.