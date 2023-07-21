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Ольховский считает, что нет ничего удивительного в победе Рублева над Зверевым

Россиянин оказался сильнее своего соперника на турнире в шведском Бостаде.
21 июля 2023 19:35
автор: Степан Шереметьев

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева над немцем Александром Зверевым (6:2, 6:3) в четвертьфинале грунтового турнира в шведском Бостаде.

«Ничего удивительного в победе Андрея нет, он изначально был фаворитом этого матча. На мой взгляд, Андрей показал более уверенную, более стабильную игру. В решающие моменты матча он выглядел гораздо лучше», - приводит слова Ольховского ТАСС.

Добавим, что в прошедшем матче Рублев выполнил шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника одна подача навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале Андрей Рублёв встретится с победителем аргентинского дерби Франсиско Серундоло — Федерико Кория.

источник: ТАСС
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