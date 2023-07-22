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Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Гамбурге из-за проблем с визой

Соревнования пройдут с 23 по 29 июля.
Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Гамбурге из-за проблем с визой
22 июля 2023 11:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Потапова не примет участие в грунтовом турнире WTA в Гамбурге.

Спортсменка вынуждена сняться с турнира из-за проблем с визой. Об этом она сообщила в соцсети.

«Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 год» — написала Потапова.

Напомним, в 2022 году в Гамбурге Анастасия дошла до полуфинала, в котором проиграла Анетт Контавейт из Эстонии. К слову, в этом году соревнования в Германии пройдут с 23 по 29 июля.

источник: «Советский спорт»
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