Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Гамбурге из-за проблем с визой

Российская теннисистка Анастасия Потапова не примет участие в грунтовом турнире WTA в Гамбурге.

Спортсменка вынуждена сняться с турнира из-за проблем с визой. Об этом она сообщила в соцсети.

«Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 год» — написала Потапова.

Напомним, в 2022 году в Гамбурге Анастасия дошла до полуфинала, в котором проиграла Анетт Контавейт из Эстонии. К слову, в этом году соревнования в Германии пройдут с 23 по 29 июля.