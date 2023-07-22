Каспер Рууд пробился в финал турнира в Бостаде, где может встретиться с россиянином Рублёвым

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти в матче 1/2 финала грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 24-летнего спортсмена. Теннисный матч продлился 1 час и 47 минут.

Победитель пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету его соперника – один эйс и две двойные ошибки.

Добавим, что в финальном матче шведского турнира Рууд может сыграть против российского теннисиста Андрей Рублёва, если тот окажется сильнее аргентинца Франсиско Серундоло в параллельном полуфинале.