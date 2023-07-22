19-летняя россиянка Тимофеева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Россиянка Мария Тимофеева пробилась в полуфинал теннисного турнира в Будапеште.

В полуфинале 19-летняя победила Надю Подороску со счетом 7:6 (7:6), 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут.

Мария совершила две двойных ошибки и реализовала шесть из восемь брейк-пойнтов.

Для Тимофеевой этот матч стал лишь четвертым в основной сетке WTA. Мария впервые в карьере вышла финал соревнований высокого уровня.

За победу на турнире россиянка поспорит с победительницей встречи Клэр Лю (США) - Катерина Байндль (Украина).