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WTA выступила с заявлением по поводу запрета для Звонаревой на въезд в Польшу

Спортсменка ранее занимала второе место в рейтинге организации.
22 июля 2023 18:20
автор: Александр Поволоцкий

WTA отреагировала на скандальную ситуацию, связанную с российской теннисисткой Верой Звонаревой.

Напомним, что сегодня пограничники Польши не пустили спортсменку на территорию страны, чтобы она смогла участвовать на турнире в Варшаве.

«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, и мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — говорится в заявлении ассоциации.

Добавим, что Вера пыталась попасть в страну рейсом из Белграда. Звонарева получила польскую визу во Францией.

источник: WTA
Спиридонов считает, что запрет на въезд в Польшу для Звонарёвой является русофобским решением 
Россиянка должна была принять участие в турнире в Варшаве. 
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