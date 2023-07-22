WTA выступила с заявлением по поводу запрета для Звонаревой на въезд в Польшу

WTA отреагировала на скандальную ситуацию, связанную с российской теннисисткой Верой Звонаревой.

Напомним, что сегодня пограничники Польши не пустили спортсменку на территорию страны, чтобы она смогла участвовать на турнире в Варшаве.

«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, и мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — говорится в заявлении ассоциации.

Добавим, что Вера пыталась попасть в страну рейсом из Белграда. Звонарева получила польскую визу во Францией.