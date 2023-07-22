Спиридонов считает, что запрет на въезд в Польшу для Звонарёвой является русофобским решением 

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов отреагировал на новость о том, что российскую теннисистку Веру Звонарёву не пустили на территорию Польши.

Отметим, что такое решение приняла пограничная служба европейской страны.

«Давно надо забыть про эту нацию и страну, для меня поляки не существуют много лет. Это русофобы чистой воды. Более мерзкого народа, чем поляки, найти невозможно. Это мы и видим по тому, как они относятся к нашим спортсменам. Да и не только к спортсменам», — приводит слова 35-летнего волейболиста «Матч ТВ».

Добавим, что Звонарёва намеревалась попасть в Варшаву для выступления на турнире категории WTA-250 в этом городе. Она получила визу для въезда в страну во Франции, однако пограничники Польши не пустили россиянку на территорию государства.