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Андрей Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде, обыграв Черундоло

За победу в соревнованиях россиянин поборется с четвертой ракеткой мира Каспером Руудом. 
Андрей Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде, обыграв Черундоло
22 июля 2023 19:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Черундолой в полуфинальном матче грунтового турнира категории ATP 250, который проходит в Бостаде (Швеция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу 25-летнего спортсмена. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 49 минут.

Седьмая ракетка мира девять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнт из девяти.

На счету аргентинского оппонента – семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Добавим, что в финале шведского турнира Рублев сыграет против норвежского теннисиста Каспера Рууда, который ранее обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

источник: «Советский спорт»
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