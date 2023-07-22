Андрей Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде, обыграв Черундоло

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Черундолой в полуфинальном матче грунтового турнира категории ATP 250, который проходит в Бостаде (Швеция).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу 25-летнего спортсмена. Общая продолжительность матча составила 2 часа и 49 минут.

Седьмая ракетка мира девять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнт из девяти.

На счету аргентинского оппонента – семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Добавим, что в финале шведского турнира Рублев сыграет против норвежского теннисиста Каспера Рууда, который ранее обыграл итальянца Лоренцо Музетти.