В Госдуме отреагировали на отказ Польши пустить в страну российскую теннисистку Звонарёву 

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что пограничная служба Польши не разрешила российской теннисистке Вере Звонарёвой въехать на территорию государства.

Отметим, что Вера прилетела в Варшаву из Белграда ради выступления на турнире категории WTA, однако не была допущена на территорию города местными пограничниками.

«WTA должна лишить турнир в Польше статуса за недопуск в страну Звонарёвой. Каждая страна-организатор спортивных соревнований берет на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было, произошел акт дискриминации», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Добавим, что за свою карьеру Звонарёва выиграла пять турниров серии «Большого шлема» и является 24-кратной победительницей соревнований категории WTA. Также она завоевала бронозовую медаль на Олимпийских играх в 2008 году.