ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Госдуме отреагировали на отказ Польши пустить в страну российскую теннисистку Звонарёву 

38-летняя спортсменка рассчитывала поучаствовать в теннисном турнире, который пройдет в Варшаве.
22 июля 2023 22:06
автор: Глеб Шевяков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что пограничная служба Польши не разрешила российской теннисистке Вере Звонарёвой въехать на территорию государства.

Отметим, что Вера прилетела в Варшаву из Белграда ради выступления на турнире категории WTA, однако не была допущена на территорию города местными пограничниками.

«WTA должна лишить турнир в Польше статуса за недопуск в страну Звонарёвой. Каждая страна-организатор спортивных соревнований берет на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было, произошел акт дискриминации», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Добавим, что за свою карьеру Звонарёва выиграла пять турниров серии «Большого шлема» и является 24-кратной победительницей соревнований категории WTA. Также она завоевала бронозовую медаль на Олимпийских играх в 2008 году.

источник: ТАСС
Андрей Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде, обыграв Черундоло
Андрей Рублёв пробился в финал турнира в Бостаде, обыграв Черундоло
За победу в соревнованиях россиянин поборется с четвертой ракеткой мира Каспером Руудом. 
22.07.2023 19:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Спиридонов считает, что запрет на въезд в Польшу для Звонарёвой является русофобским решением 
Россиянка должна была принять участие в турнире в Варшаве. 
22.07.2023 18:31
Теннис
автор: Глеб Шевяков
WTA выступила с заявлением по поводу запрета для Звонаревой на въезд в Польшу
Спортсменка ранее занимала второе место в рейтинге организации.
22.07.2023 18:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
19-летняя россиянка Тимофеева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Спортсменка занимает 246-е место в мировом рейтинге.
22.07.2023 17:37
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Звонареву не пустили на турнир WTA в Польшу
Соревнования стартуют в понедельник, 24 июля.
22.07.2023 16:17
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Каспер Рууд пробился в финал турнира в Бостаде, где может встретиться с россиянином Рублёвым
Соперник норвежца определится сегодня, 22 июля.
22.07.2023 16:15
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Гамбурге из-за проблем с визой
Россиянка Потапова снялась с турнира WTA в Гамбурге из-за проблем с визой
Соревнования пройдут с 23 по 29 июля.
22.07.2023 11:41
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Ольховский считает, что нет ничего удивительного в победе Рублева над Зверевым
Россиянин оказался сильнее своего соперника на турнире в шведском Бостаде.
21.07.2023 19:35
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Аванесян проиграла Подороске и не смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште
Россиянка уступила сопернице в двух сетах.
21.07.2023 17:54
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.