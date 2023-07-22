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Мария Тимофеева отреагировала на свой выход в финал турнира в Будапеште 

На стадии 1/2 финала соревнований россиянка одолела аргентинскую теннисистку Надю Подороску.
22 июля 2023 23:30
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Мария Тимофеева подвела итог полуфинального матча турнира категории WTA 250 в Будапеште, в котором она обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу 19-летней спортсменки.

«Было очень тяжело, и Надя боролась до конца, так что большой респект ей. Не знаю, мне кажется, что выход в финал — это просто сказка. Даже если бы я не была лаки-лузером, для меня это был бы невероятный результат, но, будучи лаки-лузером, я все равно не могу в это поверить. У меня сейчас нет слов», — приводит слова Марии WTA.

Добавим, что в финальном матче венгерского турнира Тимофеева сыграет против украинской теннисистки Катерины Байндль.

источник: WTA
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