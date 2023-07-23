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Чесноков назвал провокацией то, что россиянке Звонаревой отказали во въезде в Польшу

Теннисистка должна была принять участие в местном турнире.
23 июля 2023 09:45
автор: Степан Шереметьев

Бывший теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о том, что россиянке Вере Звонаревой отказали во въезде в Польшу.

Напомним, что спортсменка пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. С 24 по 30 июля в Варшаве пройдет турнир категории WTA-250.

«Это просто смешно. Какую угрозу она вообще представляет? Для меня это провокация. Для польских зрителей это потеря, все-таки Вера выигрывала в паре турниры «Большого шлема», играла в финале в одиночке», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

источник: ТАСС
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