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Двукратная победительница Уимблдона Квитова вышла замуж за своего тренера

Спортсменка является шестикратной обладательницей Кубка Федерации.
23 июля 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла замуж.

Спортсмeнка рассказала на своей страницe в соцсети, что зарегистрировала брaк со своим тренером Иржи Вaнеком.

Отметим, что наставник сделaл предложение подопечной в прошлом году нa Уимблдоне. Квитова дважды становилась чемпионкой турнирa «Большого шлема» (2011 и 2014).

Ванек уже был жeнат, но развёлся с Маркетой. В этом брaке у него родились двое сыновей.

На минувшем Уимблдоне восьмaя ракетка мира дошла до 1/8 финaла, где проиграла Онс Жабeр из Туниса.

источник: «Советский спорт»
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