Рублев победил Рууда и выиграл турнир в Бостаде

Россиянин Андрей Рублев выиграл у норвежца Каспера Рууда первый сет финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Финальный матч, который продолжался 1 час 33 минут завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.

Рублев шесть раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибки, реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Рууд сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов

Ранее теннисисты семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед одержал Андрей Рублёв, на счету Каспера Рууда два выигранных матча.