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Полина Кудерметова одолела Макарову и вышла в основную сетку турнира в Гамбурге 

Общая продолжительность матча составила 1 час и 27 минут.
Полина Кудерметова одолела Макарову и вышла в основную сетку турнира в Гамбурге 
23 июля 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову в финальном матче квалификационного этапа турнира категории WTA 250, который проходит в Гамбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 20-летней спортсменки.

151-я ракетка мира один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.

На счету её оппонентки – шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти возможных.

Добавим, что Открытый чемпионат Европ-2023 в Гамбурге продлится с 22 июля по 30 число того же месяца.

источник: «Советский спорт»
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