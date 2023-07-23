Селиваненко прокомментировал победу россиянина Рублева на турнире в Бостаде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева на турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В финале Рублев оказался сильнее Каспера Рууда.

«Андрей весь турнир провёл на очень высоком уровне, показывая в каждом матче уверенный теннис. Видно, что Андрею нравится играть на грунте.

В финальном матче Андрею удалось вырвать на тай-брейке первый сет, а дальше он уже уверенно довёл игру до победы», - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Напомним, финальный матч, который продолжался 1 час 33 минут, завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.