Мария Тимофеева стала победительницей турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тифофеева одержала победу в грунтовом турнире категории WTA 250, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Отметим, что в финальном матче соревнований 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Украины Катериной Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету украинской соперницы – одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.