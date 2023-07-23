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Россиянка Сизикова в паре с Циммерманн одержали победу на турнире в Палермо

В финале итальянских соревнований дуэт встречался с местными теннисистками Анджеликой Морателли и Камиллой Розателло. 
23 июля 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Бельгии Кимберли Циммерманн стали победительницами турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) в парном разряде.

Отметим, что в финальном матче пара одержала победу над итальянками Анджеликой Морателли и Камиллой Розателло со счётом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут.

Победительницы совершили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из шести возможных.

На счету итальянских оппоненток – одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

Добавим, что для Сизиковой победа на турнире в Палермо стала четвертой в категории WTA в парном разряде.

источник: «Советский спорт»
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