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Тимофеева прокомментировала завоевание первого титула WTA в карьере

Россиянка попала в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера.
23 июля 2023 21:38
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала свою победу на турнире WTA-250 в Будапеште.

«Всё это вокруг ново для меня, это как сон. В обычной ситуации я не должна была бы быть здесь, но я здесь. Я невероятно счастлива и благодарна», цитирует пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) Тимофееву.

19-летняя Тимофеева попала в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера, выиграла здесь свой первый матч в WTA, а затем и первый титул.

Благодаря победе на турнире Тимофеева поднимется на 117 строчек рейтинга WTA и впервые для себя войдёт в топ-200, заняв 129-ю строчку в рейтинге организации.

В понедельник теннисистка сыграет в первом круге турнира в немецком Гамбурге.

источник: WTA
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