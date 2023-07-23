Тарпищев прокомментировал победы Рублева и Тимофеевой на турнирах ATP и WTA

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы россиян на турнирах в шведском Бостаде и венгерском Будапеште.

«Рублёв имел преимущество во всём, но максимальное — на приёме подачи. Победил заслуженно. Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку — это плюс.

Тимофеева — молодая наша теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила — для уверенности и роста это важно», — цитирует ТАСС Тарпищева.

В воскресенье седьмая ракетка мира Андрей Рублев победил четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира ATP-250 в Бостаде, а лаки-лузер Мария Тимофеева впервые в карьере выиграла турнир WTA-250, победив украинку Катерину Байндль.