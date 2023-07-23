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Андрей Рублёв обратился к норвежцу Рууду после своей победы на турнире в Бостаде 

Спортсмены встретились в финальном матче соревнований, где победу одержал россиянин. 
23 июля 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о представителе Норвегии Каспере Рууде после того, как обыграл его в финале турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу 25-летнего атлета.

«Ты выходил в три финала турниров «Большого шлема», так что, надеюсь, ты скоро выиграешь свой первый «шлем»! Это действительно большое достижение. Как ты знаешь, я всё ещё даже не был в полуфинале на них», — заявил Рублёв во время церемонии награждения.

Добавим, что Рууд является трехкратным финалистом турниров серии «Большого шлема», однако норвежский теннисист не смог завоевать трофей на данном этапе своей карьеры. На минувшем «Ролан Гаррос» он потерпел поражение от серба Новака Джоковича.

источник: «Советский спорт»
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