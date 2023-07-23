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Самой красивой теннисистке Италии грозит суд за подделку сертификата о вакцинации

У спортсменки есть меньше трех недель, чтобы подготовиться к защите.
23 июля 2023 23:37
автор: Александр Евграфов

Теннисистка Камила Джорджи, которую называют самой красивой теннисисткой Италии, предстанет перед судом по обвинению в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает La Repubblica.

В феврале 2021 года прокуратура Виченцы начала расследование, в результате которого были арестованы врачи, которые за деньги выдавали поддельные справки о вакцинации от COVID-19.

Прокуратура сообщила, что завершила расследование в отношении 25 лиц, которые, по версии следствия, купили у этих врачей поддельные сертификаты. В числе подозреваемых оказались теннисистка Джорджи, а также певица Франческа Калеаро.

По данным источника, теперь у обвиняемых есть 20 дней на сбор материалов и подготовку своей защиты.

источник: La Repubblica
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