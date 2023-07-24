Россиянка, выигравшая свой дебютный турнир, поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Мария Тимофеева, выигравшая в воскресенье, свой дебютный турнир в Будапеште, поднялась на 117 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

19-летняя российская теннисистка обыграла в финале турнира украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0). Это был первый турнир WTA в карьере Тимофеевой. В основную сетку она попала в качестве лаки-лузера.

Теперь Тимофеева занимает 129-е место в рейтинге WTA. Первая десятка рейтинга осталась без изменений, лидерство в рейтинге сохранила полька Ига Швёнтек.

Другие российские теннисистки распределились в сотне лучших следующим образом: Дарья Касаткина – 11, Вероника Кудерметова – 14, Людмила Самсонова – 17, Екатерина Александрова – 21, Анастасия Потапова – 26, Анна Блинкова – 37, Анна Калинская – 63, Мирра Андреева – 64, Элина Аванесян – 68, Камилла Рахимова – 82, Анастасия Павлюченкова – 98, Диана Шнайдер – 101.