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Рублев остался седьмой ракеткой мира, несмотря на победу на турнире в Бостаде

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев.
24 июля 2023 09:10
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Андрей Рублев остался седьмой ракеткой мира, несмотря на выигранный турнир в шведском Бостаде.

В воскресенье Рублев победил в финале турнира ATP-250 четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда.

В первой десятке теннисистов изменений не произошло. Рейтинг возглавляет испанец Карлос Алькарас, на втором месте серб Новак Джокович, на третьем россиянин Даниил Медведев.

Карен Хачанов на 11-й строчке, Роман Сафиуллин на 47-й, Аслан Карацев – на 69-й, Павел Котов на 84-й.

источник: ATP
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