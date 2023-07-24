Рублев остался седьмой ракеткой мира, несмотря на победу на турнире в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев остался седьмой ракеткой мира, несмотря на выигранный турнир в шведском Бостаде.

В воскресенье Рублев победил в финале турнира ATP-250 четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда.

В первой десятке теннисистов изменений не произошло. Рейтинг возглавляет испанец Карлос Алькарас, на втором месте серб Новак Джокович, на третьем россиянин Даниил Медведев.

Карен Хачанов на 11-й строчке, Роман Сафиуллин на 47-й, Аслан Карацев – на 69-й, Павел Котов на 84-й.