Тимофеева вошла в сотню лучших теннисисток в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мария Тимофеева вошла в первую сотню в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

В воскресенье 19-летняя россиянка обыграла в финале турнира в Будапеште украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0). Это был первый турнир WTA в карьере Тимофеевой, где она играла в основной сетке. Россиянка поднялась на 126 позиций и теперь занимает 99-е место.

Лучшей из россиянок остается Вероника Кудерметова, находящаяся на 14-м месте, Дарья Касаткина на 16-м месте, Екатерина Александрова на 20-м, Анастасия Потапова на 24-м, Людмила Самсонова на 31-м. Анна Блинкова – 36-я, Анастасия Павлюченкова – 56-я, Мирра Андреева – 60-я, Элина Аванесян – 64-я, Анна Калинская – 73-я, Камилла Рахимова – 82-я.

Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко.