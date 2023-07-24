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Шнайдер победила Полину Кудерметову на старте турнира в Гамбурге

Встреча завершилась в трех сетах.
24 июля 2023 16:09
автор: Александр Евграфов

Россиянка Диана Шнайдер победила соотечественницу Полину Кудерметову в первом круге турнира WTA-250 в Гамбурге. Призовой фонд турнира составляет более 225 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу Шнайдер. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

Шнайдер семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Кудерметовой пять подач навылет, 14 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Шнайдер станет австрийская теннисистка Юлия Грабер.

источник: «Советский спорт»
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