Аванесян нанесла поражение Родиной на стате турнира в Лозанне

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла свою соотечественницу Евгению Родину в первом круге турнира в Лозанне.

Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу 68-й ракетки мира. Аванесян взяла два первых гейма во второй партии, после чего Родина отказалась доигрывать встречу.

В активе Аванесян два эйса, четыре двойных ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из шести. Родина допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

За выход в третий раунд Аванесян поборется с Сарой Эррани из Италии.