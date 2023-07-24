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Камилла Рахимова проиграла Осорио-Серрано в первом круге турнира в Гамбурге

Общая продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.
24 июля 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от представительницы Испании Марии-Камилы Осорио-Серрано на старте грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу испанки.

Победительница сделала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

На счету 21-летней Камиллы – две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Добавим, что в матче второго круга немецкого турнира Осорио-Серрано встретится с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан.

источник: «Советский спорт»
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