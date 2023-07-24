Камилла Рахимова проиграла Осорио-Серрано в первом круге турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от представительницы Испании Марии-Камилы Осорио-Серрано на старте грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу испанки.

Победительница сделала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

На счету 21-летней Камиллы – две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Добавим, что в матче второго круга немецкого турнира Осорио-Серрано встретится с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан.