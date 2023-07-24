Мария Тимофеева рассказала, на что планирует потратить призовые за победу на турнире в Будапеште 

Российская теннисистка Мария Тимофеева после победы на турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) сообщила, как распорядится своими призовыми с прошедших соревнований.

Отметим, что вчера, 23 июля в финальном матче 19-летняя спортсменка одолела представительницу Украины Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. За победу она получит около 30 тысяч евро.

«Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят моё имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис — дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить», — приводит слова Тимофеевой «Чемпионат».

Добавим, что Тимофеева за последние 22 года стала первой теннисисткой, которой удалось стать победительницей дебютного турнира категории WTA. Она оказалась в основной сетке соревнований в Венгрии в качестве лаки-лузера и выиграла свой первый трофей в карьере.