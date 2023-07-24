Мирра Андреева обыграла Ястремскую на старте турнира в Лозанне, отдав украинке лишь два гейма 

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской в матче первого круга категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней спортсменки.

Победительница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету украинской оппонентки – два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Добавим, что во втором круге швейцарского турнира Андреева сыграет матч против венгерской теннисистки Анны Бондарь.