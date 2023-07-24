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Эрика Андреева проиграла швейцарке Тайхман в первом круге турнира в Лозанне

Россиянка смогла взять лишь четыре гейма.
24 июля 2023 21:22
автор: Сергей Иванов

Российская теннисистка Эрика Андреева завершила свои выступления на турнире в Лозанне.

Отметим, что в матче первого круга 19-летняя спортсменка уступила представительнице Швейцарии Хиль Тайхман в двух сетах – 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

В прошедшей встрече россиянка не оформила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и ни реализовала ни одного брейк-пойнта из трех. У ее соперницы ноль эйсов, три двойные четыре реализованных брейка из шести.

Во втором круге Тайхман сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Виктория Голубич (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
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