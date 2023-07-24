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Мирра Андреева назвала свою главную цель на ближайшее будущее 

Сегодня, 24 июля россиянка успешно стартовала на турнире в Лозанне, обыграв украинку Даяну Ястремскую.
24 июля 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Мирра Андреева определила свою основную задачу на оставшуюся часть сезона.

Отметим, что в понедельник 66-я ракетка мира одержала победу над украинской атлеткой Даяной Ястремской (6:0, 6:2) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Лозанне.

«В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая цель — попадание в топ-50. Если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать. Так что есть шансы», — заявила 16-летняя спортсменка в послематчевом интервью на корте.

Добавим, что на следующем этапе швейцарского турнира Андреева встретится с венгерской теннисисткой Анной Бондарь. Матч состоится в среду, 26 июля.

источник: «Советский спорт»
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