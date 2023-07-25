Немецкий теннисист Зверев отверг обвинения в избиении бывшей девушки

Немецкий теннисист Александр Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа, сообщает Hamburger Abendblatt.

По данным источника, прокуратура Берлина подала ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении Зверева. В настоящее время суд проводит проверку.

«Я полностью отвергаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше об этом говорить не буду», — цитирует Зверева немецкое издание. В марте 2021 года у Зверева и Патеа родилась дочь Майла, но после этого пара рассталась. В данный момент Зверев встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

Стоит отметить, что в 2020 году еще одна бывшая девушка теннисиста Ольга Шарыпова также обвиняла в домашнем насилии.