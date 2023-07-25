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Финалист Уимблдонского турнира 2022 года сделал татуировки в виде покемонов на всю спину (фото)

Австралийский спортсмен воспользовался дизайном своего брата.
Финалист Уимблдонского турнира 2022 года сделал татуировки в виде покемонов на всю спину (фото)
25 июля 2023 16:01
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в соцсетях фотографию новой татуировки, сделанной в Лос-Анджелесе.

Финалист Уимблдонского турнира 2022 года воспользовался дизайном, разработанным его братом. Работа по нанесению рисунка на всю спину заняла около часа.

Источник фото: соцсети Ника Кирьоса

В настоящее время Кирьос занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом сезоне он принял участие лишь в одном турнире, в Штутгарте. Остальные он пропустил из-за различных травм и операции на колене, перенесенной в январе этого года.

источник: «Советский спорт»
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