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Россиянка Тимофеева проиграла Рус из Нидерландов в матче первого круга турнира в Гамбурге

Игра продолжалась больше двух часов.
25 июля 2023 18:02
автор: Сергей Иванов

Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия).

На старте соревнований 19-летняя спортсменка уступила представительнице Нидерландов Аранче Рус в трех сетах – 2:6, 6:4, 1:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

В прошедшей встрече россиянка не оформила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. У ее соперницы три эйса, четыре двойные и четыре реализованных брейка из 15.

Во втором круге Рус сыграет с Надей Подороской из Аргентины.

источник: «Советский спорт»
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