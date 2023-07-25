Россиянка Тимофеева проиграла Рус из Нидерландов в матче первого круга турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия).

На старте соревнований 19-летняя спортсменка уступила представительнице Нидерландов Аранче Рус в трех сетах – 2:6, 6:4, 1:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

В прошедшей встрече россиянка не оформила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. У ее соперницы три эйса, четыре двойные и четыре реализованных брейка из 15.

Во втором круге Рус сыграет с Надей Подороской из Аргентины.