Диана Шнайдер стала четвертьфиналисткой турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представительницу Австрии Джулию Грабер в матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия).

Отметим, что встреча завершилась в двух сетах в пользу 101-й ракетки мира – 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

На счету россиянки семь подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы три эйса, две двойные и один реализованный брейк из семи.

В четвертьфинале турнира Шнайдер сыграет с Бернардой Перой из США.