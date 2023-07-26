Даниил Медведев снялся с турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500, который состоится в Вашингтоне с 31 июля по 6 августа.

О причинах отказа спортсмена не уточняется.

Примечательно, что в прошлом году уроженец Москвы также пропустил турнир в Вашингтоне: в это время он участвовал в турнире ATP-250 в Лос-Кабос (Мексика), где стал чемпионом.

Добавим, что место россиянина в основной сетке турнира займет японский теннисист Йосуке Ватануки, занимающий 102-е место в мировом рейтинге.