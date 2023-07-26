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Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, обыграв француженку Паке 

Спортсменки провели на корте 2 часа и 16 минут. 
Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, обыграв француженку Паке 
26 июля 2023 15:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Элина Аванесян стала четвертьфиналисткой грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Лозанне (Швейцария).

Отметим, что в матче второго круга соревнований 20-летняя спортсменка одолела представительницу Франции Хлое Паке со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

68-я ракетка мира один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15.

На счету французской соперницы – два эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что на стадии 1/4 финала швейцарского турнира Аванесян сыграет против победительницы матча Элизабетта Коччаретто (Италия) – Хулия Риера (Аргентина)

источник: «Советский спорт»
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