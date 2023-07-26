Ига Свёнтек высказалась о своём соперничестве с белоруской Соболенко 

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё соперничество с представительницей Беларуси Ариной Соболенко на теннисном корте.

«У Арины есть огромная цель, её мотивирует тот факт, что я впереди неё. А меня мотивирует понимание, что кто-то меня преследует. В этом году мы обе проводим отличный сезон, поэтому у нас есть причины, чтобы работать и тренироваться ещё лучше, становясь профессиональнее», — приводит слова 22-летней спортсменки Tennis365 со ссылкой на Przegląd Sportowy.

Добавим, что в настоящий момент Свёнтек является первой ракеткой мира, а Соболенко является её ближайшей преследовательницей. В этом сезоне полька одержала победу на Открытом чемпионате Франции, а белоруска выиграла турнир серии «Большого шлема» в Австралии.