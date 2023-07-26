Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге, победив испанца Сапату

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге турнира в Гамбурге победил испанца Мираллеса Сапату со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7).

По ходу встречи Рублев пять раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал пять из 17 брейк-поинтов.

На счету Сапаты два эйса, шесть двойных и три брейка при 12 возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

Во втором круге турнира в Германии Рублев сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, победившим француза Ришара Гаске (7:5, 6:4)