«Бернабе бился как сумасшедший». Рублев - о победе в первом круге турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на свою победу над Бернабе Сапатой Миральесом из Испании в первом круге турнира в Гамбурге.

Отметим, что игра завершилась победой 7-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). На решающем тай-брейке Андрей отыграл три матчбола.

«Чувствовалось, что Бернабе заслуживал победы. Он бился как сумасшедший. Очень волновался, когда на тай-брейке счет стал 3:0 в его пользу. Но затем я выиграл два потрясающих ралли и повторял себе: «продолжай бороться», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Добавим, что в следующем раунде турнира россиянин сыграет против Даниэля Альтмайера из Германии.