Мирра Андреева уступила Бондар во втором круге турнира в Лозанне

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Венгрии Анне Бондар со счетом 6:7 (3:7), 3:6 во втором круге турнира в Лозанне.

Бондар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе Андреевой - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал соревнования Бондар поборется с лучшей из пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Тамара Зиданшек (Словения)