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Мирра Андреева уступила Бондар во втором круге турнира в Лозанне

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Мирра Андреева уступила Бондар во втором круге турнира в Лозанне
26 июля 2023 20:46
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Венгрии Анне Бондар со счетом 6:7 (3:7), 3:6 во втором круге турнира в Лозанне.

Бондар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе Андреевой - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал соревнования Бондар поборется с лучшей из пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Тамара Зиданшек (Словения)

источник: «Советский спорт»
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