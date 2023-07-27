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Отец Джоковича рассчитывает, что его сын в скором времени завершит карьеру 

В этом году спортсмену исполнилось 36 лет.
27 июля 2023 09:24
автор: Глеб Шевяков

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича высказался о будущей карьере второй ракетки мира.

«Что касается моих желаний от его выступлений, то он уже исполнил их все семь-восемь лет назад. Остальное — это удивительный бонус. Теннис — это только часть жизни, а не вся. Ожидаю, что он найдет признание в том деле, которым будет заниматься после спорта. Надеюсь, его карьера завершится в следующем году. Это мое желание как отца», – приводит слова Срджана Tennis Majors.

Добавим, что Джокович является победителем 23 турниров серии «Большого шлема». В этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а в прошлом году завоевал трофей Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.

источник: Tennis Majors
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