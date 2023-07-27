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16-летняя Алина Корнеева стала четвертьфиналисткой турнира в Португалии 

На стадии 1/8 финала соревнований россиянка одолела японскую теннисистку Харуку Каджи.
27 июля 2023 15:04
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал хардового турнира категории ITF, который проходит в Португалии.

Отметим, что в матче 1/8 финала 16-летняя спортсменка обыграла японку Харуку Каджи со счётом 6:1, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час и 8 минут.

Победительница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

На счету соперницы – один эйс, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Добавим, что за право выход в полуфинал португальского теннисного турнира Корнеева поборется с представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон.

источник: «Советский спорт»
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