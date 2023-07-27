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Тренер Мирры Андреевой считает, что его подопечная лучше Шараповой как игрок

Юная спортсменка занимает 64-е место в мировом рейтинге WTA.
27 июля 2023 17:37
автор: Александр Поволоцкий

Тренер российской теннисистки Мирры Андреевой сравнил игру своей подопечной с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.

Отметим, что 16-летняя спортсменка на минувшем дошла до четвертого круга, где уступила Мэдисон Киз из США, выиграв первый сет 6:3 и ведя во второй партии (3:0).

«У Мирры, нa мой взгляд, гораздо больше технических способнoстей. У нее прекрасное движeние, она знает, как делать в игрe куда больше самых разных элeментов. Она лучше именно как игрок. Но eй нужно оставаться сильной ментально, прoдолжать прогресс, чтобы быть способной рeализовывать все эти свои спoсобности, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жана-Рене Лиснара «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема».

источник: «Спорт-Экспресс»
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