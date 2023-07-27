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Действующий победитель турнира в Вашингтоне отказался защищать свой титул

Теннисист продолжает испытывать последствия травмы в начале сезона.
27 июля 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

Действующий победитель турнира ATP-500 в Вашингтоне австралиец Ник Кирьос снялся с турнира и потеряет 500 очков в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Финалист Уимблдонского турнира 2022 года никак не может восстановиться после травм, которые преследуют его в этом сезоне. В нем он провёл лишь один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии у австралийца обнаружили кисту, ставшую результатом надрыва мениска. Потребовалась операция. Затем Кирьос стал жертвой ограбления, во время которого получил ещё одну травму, не позволившую ему сыграть на кортах «Ролан Гаррос». Попытка вернуться в сезон на травяных кортах также не увенчалась успехом.

В основной сетке турнира Ника заменит 25-летний американец Майкл Ммо, являющийся 116-й ракеткой мира.

источник: «Советский спорт»
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