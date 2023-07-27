Рублев уступил Альтмайеру во втором круге турнира в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) завершился матч второго круга турнира ATP 500, в котором встречались немецкий теннисист Даниэль Альтмайер и россиянин Андрей Рублев.

Матч завершился победой Альтмайера в двух сетах - 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

За время встречи Альмайер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Рублев четырежды совершил эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из заработанных двух.