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Рублев уступил Альтмайеру во втором круге турнира в Гамбурге

Андрей проиграл в двух сетах.
Рублев уступил Альтмайеру во втором круге турнира в Гамбурге
27 июля 2023 20:13
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Гамбурге (Германия) завершился матч второго круга турнира ATP 500, в котором встречались немецкий теннисист Даниэль Альтмайер и россиянин Андрей Рублев.

Матч завершился победой Альтмайера в двух сетах - 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

За время встречи Альмайер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Рублев четырежды совершил эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из заработанных двух.

источник: «Советский спорт»
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